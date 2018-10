Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Am Freitag, 12. Oktober 2018, kam es zu einem Auffahrunfall mit zwei Verletzten in Winnekendonk. Gegen 10.00 Uhr fuhren ein 56-jähriger Autofahrer aus Duisburg und eine 22-Jährige aus Sonsbeck die Xantener Straße und wollten rechts in die Sonsbecker Straße Richtung Winnekendonk einbiegen. Beide hielten ordnungsgemäß an der Einmündung und fuhren wieder an. Der vorwegfahrende 56-Jährige musste aufgrund eines von links kommenden Fahrzeugs auf der vorfahrtsberechtigen Sonsbecker Straße allerdings noch einmal abbremsen. Dies erkannte die 22-Jährige hinter ihm zu spät. Es kam zu einem Auffahrunfall, bei dem beide verletzt wurden. Die Sonsbeckerin wurde zur weiteren Beobachtung stationär im Krankenhaus aufgenommen. An beiden Autos entstand leichter Sachschaden.