Auf Parkplatz am Hoogeweg von Zugfahrzeug abgehängt

In der Zeit zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwochmorgen, 21. Februar 2018, 5.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen Eduards Plateauwagen-Anhänger mit den amtlichen Kennzeichen KLE-HQ724 vom Parkplatz einer Getränkefirma am Hoogeweg. Der Anhänger war bereits an einen Pkw angehängt und wurde durch die Täter gelöst.

Hinweise zu Verdächtigen erbittet die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.