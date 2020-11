Gut ein Dutzend Mitglieder des Twistedener Martinskomitees und der Bürgerschaft kamen auf dem kleinen Parkplatz an der Dorfstraße zusammen. „Wir verteilen die Tüten an die Senioren hier in der Ortschaft. 104 Stück sind es geworden“, erläuterte der Vorsitzende des Martinskomitees, Theo Winkels.