Am 13. April 2024 findet die Veranstaltung statt – und bleibt die einzige unter diesem Namen in diesem Jahr „ Amphoria “ erwacht zum Leben

/ von Lisa Schweren

Dieses Jahr wird unter dem Namen „Amphoria“ nur einmal gefeiert. Foto: David Simon

In weniger als einem Monat verwandelt sich das Konzert- und Bühnenhaus zum dritten Mal in eine andere Welt. Am Samstag, 13. April 2024, darf ab 21 Uhr wieder unter dem Namen „Amphoria“ gefeiert werden.

Dieses Mal wird es zum ersten Mal ein eigenes Bühnenbild geben, das das mystische Thema der bisherigen Veranstaltungen weiterführen wird. Durch Animationen soll „Amphoria“ selbst zum Leben erwachen und die Feierenden beeindrucken.

Der Sound wurde nochmals bearbeitet und soll jetzt im ganzen Bühnenhaus gleich klingen. Auch sonst soll diese Veranstaltung laut Michael Schmidt wieder „alles haben, was man braucht.“ Dazu gehören neben guter Musik laut ihm Lasershows und professionelle Tänzer, die den Besucherinnen und Besuchern einheizen.

Von den insgesamt 1.000 Karten sind schon um die 90 Prozent verkauft. Es wird also Zeit, sich eine der letzten 100 Karten zu schnappen. Denn Amphoria wird in diesem Jahr anders als im vergangenen Jahr nur einmal stattfinden. Karten kosten 34,95 Euro und sind im Restaurant „Herr Lehmann“, der Tourist Information Kevelaer und online unter folgendem Link: www.amphoria-kevelaer.de zu kaufen. In Namen aller Beteiligten sagt Schmid…