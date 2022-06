Im Alten Rathaus in WiDo wird renoviert

In der vergangenen Woche haben die Renovierungsarbeiten des sogenannten „Schumacher Stübchens“ im Alten Rathaus in Winnekendonk begonnen. In diesem Raum des Rathauses befindet sich die Sammlung des Volksschullehrers Carl Schumacher. Die Sammlung umfasst diverse Möbel und Antiquitäten sowie eine umfangreiche Bibliothek. Im Schumacher-Stübchen werden unter anderem auch Trauungen abgehalten.

Zu Beginn des Monats hat das Team des Stadtarchivs gemeinsam mit Veronika Hebben, Leiterin des Niederrheinischen Museums Kevelaer, und dem Geschichtsverein der Geselligen Vereine Winnekendonk e.V. das Trauzimmer bereits ausgeräumt.

Neben Boden und Wänden wird auch das den Raum prägende Bücherregal ausgebessert. Die Renovierungen sollen bis Ende dieses Jahres fertiggestellt werden. Bis dahin kümmert sich die Archivarin der Stadt Kevelaer, Janine Weigel M.A., mit ihrem Team und dem Geschichtsverein Winnekendonk um die Bücher, bei denen Konservierungs- und Restaurierungsarbeiten notwendig sind.

„Um den Büchern die Feuchtigkeit zu entziehen und möglichen Schimmelbefall zu beseitigen, frieren wir die Bücher ein“, erklärt die Archivarin. Sobald die Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind, wird das Schumacher-Stübchen wieder mit den wertvollen Antiquitäten eingerichtet und die aufbereiteten Bücher wieder eingeräumt. „Über Unterstützung bei den aufwendigen Arbeiten von interessierten Bürgerinnen und Bürgern würden wir uns freuen“, so Weigel. Interessierte können sich beim Stadtarchiv unter archiv@kevelaer.de oder Tel. 02832 / 122-218 melden.