Politiker und Schulrektor Albert Pannen: „Die Schüler waren es, die mir immer am meisten Freude bereitet haben“ Ein Mann für Kevelaer, die Kultur und die Kinder

Cilli und Albert „C & A“ Pannen lernten sich während des Studiums kennen. Foto: eve

In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von…

Albert Pannen

Am 25. August 2022 wäre der frühere Rektor der Theodor-Heuss-Hauptschule Albert Pannen 100 Jahre alt geworden.

Er war in Weeze auf die Welt gekommen, wo sein Vater als Chef der Gemeindeverwaltung vorstand. Zwei Jahre danach wurde Brüderchen Laurenz geboren, der spätere Bürgermeister von Weeze. Im selben Jahr starb der Vater. Albert ging in Weeze zur Schule und wechselte 1933 zum Hindenburg-Gymnasium in Geldern. Albert Pannen musste 1941 für sein Abitur in die schriftliche Prüfung, weil er sich nicht freiwillig zum Kriegsdienst melden wollte. Noch im selben Jahr zog ihn die Wehrmacht ein und schickte ihn an die russische Front.

Die Einberufung machte einen Strich durch seine Studienpläne. Pannen wollte Arzt werden. In Flensburg erlebte der junge Mann das Kriegsende. Er kam mit einem Beinschuss davon und sagte später: „Ich habe Glück gehabt.“ Von seinen 22 Mitabiturienten war über ein Drittel gefallen.

Als Albert Pannen 1949 endlich daran denken konnte, sich zu immatrikulieren, war er für das Medizinstudium zu alt. Er schrieb sich an der Pädagogischen Akademie in Essen-Kupferdreh ein und war einer von 90 Studierenden. Unter ihnen traf er Cilli aus Billerbeck. Sie hatten dieselben Wahlpflichtfächer und absolvierten von 1949 bis 1951 ein ausgesprochen intensives Studium. Einer ihrer Professoren war der Philosoph Josef Pieper, ein schon damals einflussreicher Träger der katholischen Kulturarbeit und Autor bedeutender Fachbücher. Cilli und Albert wussten am Ende des Studiums, dass sie für immer zusammenbleiben…