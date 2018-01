Das Hotel Klostergarten in Kevelaer gelte bei Tourismus-Fachleuten in vielerlei Hinsicht als wegweisend, schreibt der Caritasverband Geldern-Kevelaer als Betreiber. So sei das erste komplett barrierefreie Hotel am Niederrhein regelmäßig Ziel von Exkursionen

von Tourismus-Studierenden der Hochschule Rhein-Waal, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zuletzt waren 17 Studierende aus dem Studiengang „Nachhaltiger Tourismus“ gemeinsam mit ihrer Dozentin Monika Agata-Linke zu Gast im Hotel Klostergarten. In ihrem Studium beschäftigen sich die Studierenden unter anderem mit den Themen Nachhaltigkeit im Tourismus, demografischer Wandel und Inklusion. Daher waren sie nicht nur an den zahlreichen Maßnahmen zur Barrierefreiheit im Hotel interessiert, sondern auch an dem besonderen Konzept der Hauses. Als Integrationsbetrieb der Caritas bietet das Hotel insgesamt 18 Mitarbeitenden mit und ohne Behinderung einen gemeinsamen Arbeitsplatz, was nicht nur die Mitarbeitenden selbst als persönliche Bereicherung empfinden, sondern auch viele Gäste.