Öffentlichkeitsfahndung nach Unterschlagung

Am 18. Juli 2022 wollte ein Mann in einer Bankfiliale in Kevelaer Geld abheben. Dies schien am ersten Geldautomaten nicht zu funktionieren, so dass er es am zweiten Gerät versuchte. Dort konnte er Geld abheben. Zuhause bemerkte der Geschädigte jedoch eine doppelte Abbuchung.

Auf den Videoaufzeichnungen der Bankfiliale ist zu erkennen, wie das Geld im Ausgabeschacht des ersten Automaten liegt. Dann ist zu sehen, wie sich eine unbekannte, männliche Person das Geld nimmt und die Bankfiliale verlässt.

Die Polizei fahndet nun öffentlich nach dem Unbekannten und fragt: Wer kann Angaben zu dieser Person machen? Hinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 oder jede andere Polizeidienstelle entgegen.

Die Bilder des Tatverdächtigen sind unter dem folgenden Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/91159