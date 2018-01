Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am Samstag Abend gegen 19.30 Uhr in einer Wohngemeinschaft mit betreutem Wohnen in der Bahnstraße. Vier Einsatzfahrzeuge der Polizei und zwei Rettungswagen waren im Einsatz. Nach beruhigendem Einwirken der Polizeikräfte glätteten sich die Wogen wieder und nur ein junger Mann wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Jörg von der Höh