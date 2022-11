Kevelaerer Kirchengemeinden und das Caritas-Centrum Kevelaer-Weeze beteiligen sich abermals an der Aktion von Caritas international. Sie findet diesmal am 12. November ab 16.30 Uhr statt. Unter dem Motto „Eine Million Sterne“ werden in ganz Deutschland öffentliche Plätze für eine gerechtere Welt zum Leuchten gebracht. In Kevelaer wird aus vielen Kerzen im Forum Pax Christi ein großer Stern nachgebildet. Mit der Aktion laden das Caritas-Centrum und die Kirchengemeinde ein, öffentlich ein Zeichen für die Solidarität mit Menschen am Rande der Gesellschaft und in schwierigen Lebenslagen zu setzen. Die Veranstaltung wird um 16:30 Uhr offiziell mit dem Anzünden der ersten Kerze eröffnet. Es folgt ein kurzer Impuls. Dann sind alle zu Glühwein und heißem Kakao eingeladen, um die Atmosphäre auf sich wirken zu lassen und in Begegnung sowie Austausch zu kommen. Vor Beginn der Veranstaltung können Kerzen gegen eine Spende von mindestens 1,50 Euro gekauft werden. Der Erlös kommt dem Hilfswerk caritas international als Spende zugute.