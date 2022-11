Kevelaerer Konzert der Landesbläserphilharmonie NRW

Gustav Holst (1874 – 1934) war ein englischer Komponist. Sein bekanntestes Werk ist die Orchestersuite1 „Die Planeten“. Seinen Lebensunterhalt verdiente Gustav Holst nicht als Komponist, sondern als Lehrer an einer Mädchenschule. Zeit zum Komponieren hatte er nur in den Ferien. In der Orchestersuite „Die Planeten“ beschreibt Gustav Holst mit musikalischen Mitteln sieben Planeten unseres Sonnensystems. Nur die Erde lässt er aus.

Der Komponist interessierte sich dabei nicht für die physikalischen Eigenschaften der Planeten. Stattdessen ordnete er jedem Planeten einen besonderen „Charakter“ zu, wie es in der Astrologie2 üblich ist (zum Beispiel Venus als Friedensbringerin, Mars als Kriegsbringer). Gustav Holsts „Planeten“ entstanden circa 10 Jahre vor der Erfindung des Tonfilms. Wegen ihrer ganz besonderen Wirkung wird diese Musik bis heute häufig als Filmmusik verwendet. Außerdem war sie Vorbild für besonders berühmte Musiken des amerikanischen Filmkomponisten John Williams (* 1932): den „Imperial March“ aus „Star Wars “ (Krieg der Sterne) und der Fantasy-Musik für die Harry-Potter-Filme. Insgesamt wollte der Gustav Holst seinen Hörern mit der Musik der „Planeten“ eine Ahnung von der Ungeheuerlichkeit des Universums und ein Verständnis für die Weite des Weltraums vermitteln.

In der Landesbläserphilharmonie NRW spielen ambitionierte Laienmusiker aus Vereinen des Blasmusikverbands NRW sowie Lehrer und herausragende Schüler von Musikschulen und Studenten deutscher Hochschulen, um unter professionellen Bedingungen Blasmusik machen und aufführen zu können.

Neben dem Erlebnis, gemeinsam auf höchstem Niveau zu musizieren und dabei gelegentlich an seine musikalischen Grenzen zu stoßen, steht der Spaß am Musizieren im Vordergrund.

Mitmachen darf jeder, der sein Instrument richtig gut beherrscht. Die Messlatte ist von Anfang an hoch. Ganz bewusst steht für das Ensemble die musikalische Qualität an erster Stelle. Und so ist es nicht verwunderlich, dass sich das Auswahlorchester, die Landesbläserphilharmonie NRW, schnell zu einem wichtigen Auswahlensemble in Nordrhein-Westfalen entwickelt hat – ein Erfolg, den der Dirigent Tobias Liedtke ausweitet.

Das Repertoire der Landesbläserphilharmonie NRW umfasst originale und arrangierte Werke für symphonische Blasorchester, die aus allen Epochen stammen und die ganze Bandbreite sinfonischer Blasmusik abbilden. Das klare Bekenntnis zur originalen Blasmusikliteratur begründet auch den Ruf der Landesbläserphilhamrmonie als eines der besten sinfonischen Blasorchester in Nordrhein-Westfalen.

Wer selbst erleben möchte, welche Bandbreite und Kraft und Klangfülle sinfonische Blasmusik auszeichnet, sollte sich die Landesbläserphilharmonie NRW einmal live anhören. Zweimal im Jahr bietet sich dazu die Gelegenheit: Im Frühjahr und im Herbst erarbeitet das Ensemble jeweils ein vollständiges Konzertprogramm, das im Anschluss auf vier Bühnen NRWs präsentiert wird.

13.11.2022 um 17:00 Uhr

Bühnenhaus Kevelaer