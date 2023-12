Fahrer eines E-Scooters übersieht Pedelecfahrerin

Ein 33-jähriger Mann aus Bydgoszcz (PL) befuhr mit seinem E-Scooter am Mittwoch, 20. Dezember 2023, gegen 9 Uhr den Zugangsweg zwischen einem Lebensmittelmarkt zum Geh- und Radweg auf der Egmontstraße. Dabei übersah er die von links kommende 70-jährige Frau aus Kevelaer mit ihrem Pedelec, welche den Radweg in Richtung Kevelaerer Innenstadt befuhr. Durch die Kollision stürzte die Pedelecfahrerin und verletzte sich schwer, so dass sie zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass der E-Scooter nicht über ein Versicherungskennzeichen verfügte, woraufhin sie ihn sicherstellten.