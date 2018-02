In ihrem Heimspiel vor gut besuchtem Haus konnten die Volleyballer vom Kevelaerer SV den TV Voerde mit 3:0 (25:20 25:23 26:24) besiegen und haben das erste Saisonziel souverän erreicht. Zwei Spieltage vor Ende der Saison können die Männer von Trainerin Heike Thyssen in der äußerst umkämpften Landesliga nicht mehr auf einen Abstiegs- bzw. den Relegationsplatz abrutschen.

Da die Personaldecke, nach den Ausfällen der Spieler Holtappels, Keuler und Nobbers, sehr dünn ist, wurde Sebastian Derrix verpflichtet. Der Neuzugang sammelte seine Spielerfahrung, vor seinem beruflichen Wechsel nach Geldern in der 2. Mannschaft vom SV Blau-Weiß Aasee in der Verbandsliga.

Der KSV begann konzentriert und setzte sich Punkt für Punkt ab. Voerde hatte zu dieser Zeit kein Mittel, um die Kevelaerer in Verlegenheit zu bringen.

Mit 25:20 ging der erste Satz an den KSV, der im 2. Satz genauso weitermachte. Bei einer zwischenzeitlichen 7-Punkte Führung nutzte dies Heike Thyssen zu einigen Spielerwechsel. Dieser brachte zwar etwas Unruhe. Zum Ende sicherte aber Mirko Novak mit zwei Angriffsaktionen den 25:23 Satz 2. Danach agierte der KSV aber sehr nachlässig und TV Voerde nutzte diese Schwächephase um sich eine 8-Punkte Führung zum 16:8 zu sichern.

Trainerin Heike Thyssen: „Zu diesem Zeitpunkt hatte ich den Satz eigentlich schon abgehakt und den Ersatzspielern nochmals Spielzeit gegeben.“ Für Sebastian Derrix kam Peter Herbe ins Spiel und damit auch Ruhe. Auf einmal liefen die Aktionen wieder zielgerichtet und Punkt für Punkt kämpfte sich der KSV wieder heran. Und nach vier Aufgaben von Robin Broeckmann war das 26:24 unter Dach und Fach und somit das Spiel gewonnen.

Das Spiel des Tabellenersten vom Rumelner TV gegen den Tabellenzweiten vom TB Osterfeld konnte der RTV mit 3:0 für sich entscheiden. Damit hat es der KSV in seinen zwei ausstehenden Spielen selbst in der Hand, den Relegationsplatz zur Aufstiegsrunde in die Verbandsliga zu erreichen. Für den KSV spielten: Broeckmann, Derrix, Herbe, Karpachev, Novak, Ophey, Thyssen und Verhoeven

Auch die 2. Volleyballmannschaft vom KSV konnte aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen nur mit acht Spielern beim MTV Krefeld antreten. Das waren natürlich nicht die besten Voraussetzungen für das Bezirksliga-Spiel gegen den Tabellenzweiten vom MTV Krefeld. So startete der MTV auch selbstbewusst und hatte im Satzverlauf immer die Nase vorn. Mit 25:17 ging Satz 1 deutlich an den MTV. Doch der KSV hielt dagegen und durch eine geschlossene Mannschaftsleistung erkämpfte sich die Mannschaft mit 25:19 den 2. Satz. Im Block stellte dabei Stefan Kannenberg den MTV vor eine nahezu unüberwindliche Wand. In Satz 3 rannte der KSV aber dem MTV erst mal wieder hinterher.

Ein Positionstausch der Spieler Chumber und Pytlik war mit dafür verantwortlich, dass beim Stand von 13:5 für Krefeld, die Kehrtwende eingeleitet wurde.Der KSV konnte auf zwei Punkte verkürzen und übernahm kurz vor Ende des Satzes das Kommando. Mit 25:23 wurde dieser Satz schließlich gewonnen.

Die Spieler um Kapitän Fabian Boetselaars waren nun immer auf der Höhe und in einem Satz, in dem sich kein Team absetzen konnte, hatte der KSV mit 25:23 das glücklichere Ende und gewann das Spiel mit 3:1 (17:25 25:19 25:23 25:23) für den KSV II. An der Platzierung im Mittelfeld der Bezirksliga wird sich auch zum Saisonende nichts mehr ändern.

Für den KSV II spielten: Fabian Boetselaars, Felix Boetselaars, Jan Broeckmann, Kannenberg, Chumber, Ophey, Peters und Pytlik.