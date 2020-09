Die Zahl 1551 prangte auf dem Schild, das die Umweltaktivistin Claudia Blauert gemeinsam mit Bürgermeister Dominik Pichler in die Kamera hielt. So viele Personen hatten insgesamt die Petition unterzeichnet, die die Bürgerinitiative „Rettet die Binnenheide“ bereits am 28. Juni dem NRW-Petitionsausschuss übergeben hatte – und nun in einem symbolischen Akt auch der Stadt Kevelaer. In Anwesenheit von Stadtplaner Franz Heckens…