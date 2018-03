Täter brechen in zwei Wohnungen an der Twistedener Straße ein

Am Dienstag, 6. März 2018, zwischen 15.30 und 17 Uhr hebelten unbekannte Täter in einem Mehrfamilienhaus an der Twistedener Straße die Tür zur Erdgeschoss- sowie zur Dachgeschosswohnung auf. Die Täter entwendeten aus den beiden Wohnungen Bargeld, zwei Speicherkarten, Schmuck und Münzen. Aus dem Keller des Gebäudes entwendeten die Täter außerdem ein Fahrrad.

Hinweise zu verdächtigen Personen erbittet die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.