In der Zeit zwischen Sonntag, 1.30 Uhr, und Montag (7. Januar 2019), 6.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrer an der Weezer Straße einen blauen VW Golf an der linken Seite. Der Golf war am rechten Fahrbahnrand in Richtung Nordstraße geparkt. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt entfernt.

Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080.