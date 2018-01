In der Zeit vom 5. Januar 2018, 15.45 Uhr, bis 6. Januar 2018, 7.30 Uhr, gelangten unbekannte Täter in einen Rohbau auf der der Lindenstraße in Kevelaer. Dort entwendeten sie mehrere Kabeltrommeln, zwei Heizlüfter und zwei Heizungsregler der Marke Buderus. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5000 Euro beziffert.

Hinweise erbittet die Polizei in Goch unter 02823-1080.