22-Jährige verletzt sich bei Kollision zweier PKW schwer

An der Kreuzung Schloss-Wissener-Straße / Winnekendonker Straße kam es am Sonntag, 19. September 2021, gegen 15.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Eine 24-jährige Frau aus Kevelaer befuhr mit ihrem VW die Schloss-Wissener-Straße in Fahrtrichtung Weeze. Im Fahrzeug befand sich außerdem ein 10-jähriges Mädchen. Die 24-Jährige beabsichtigt, nach links in die Winnekendonker Straße abzubiegen und kollidierte hierbei mit dem entgegenkommenden Seat eines 24-jährigen Leverkuseners, der gemeinsam mit drei Beifahrer*innen in Richtung Autobahn unterwegs war.

Eine 22-jährige Frau, die sich zum Unfallzeitpunkt im Seat befand wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Alle anderen Insass*innen beider beteiligten PKW erlitten bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen, dennoch wurden alle Beteiligten vorsorglich in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.