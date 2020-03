KSV stellt Trainingsbetrieb ein / Fußballverband Niederrhein setzt Spielbetrieb aus

Am Niederrhein müssen sich die Fußballfans vorerst in Geduld üben. Der Fußballverein Niederrhein hat am heutigen Freitag, 13. März 2020, mit sofortiger Wirkung den Spielbetrieb im Jugend- und Seniorenbereich eingestellt. Die Regelung gilt bis Sonntag, 19. April 2020, und betrifft alle Meisterschafts- und Pokalspiele.

Von Seiten des Kevelaerer Sportvereins heißt es außerdem: „Wie befürchtet, treffen die Auswirkungen des Coronavirus nun auch uns in geballter Form. Der Handball- und Fußballverband Niederrhein haben ab sofort bis nach Ostern den Spielbetrieb im Jugend- und Seniorenbereich eingestellt. Als Sofortmaßnahme verfügt der KSV-Vorstand auch ein vorläufiges Trainingsverbot in allen Abteilungen! Diese Maßnahme dient der reinen Vorsicht, ohne dass von offizieller kommunaler, oder übergeordneter Stelle, ein derartiges Verbot bereits erlassen wurde. Wir hoffen, damit einen kleinen Beitrag zur Eindämmung der Krankheit leisten zu können und hoffen auf das Verständnis Aller.“