Projekt Alle wohnen für Geflüchtete

Das von der Wallfahrtsstadt Kevelaer und dem Caritasverband Geldern-Kevelaer initiierte Projekt „Alle wohnen“ hat sich zum Ziel gesetzt, Wohnraum für Geflüchtete und von akuter Wohnungsnot bedrohte Menschen in Kevelaer und den Ortsteilen zu finden.

„Bisher konnten über 60 Menschen ein neues Zuhause finden“, berichtet Stefan Goldbrunner, Projektkoordinator der Caritas, über den Erfolg des Projektes. Doch die aktuelle Entwicklung bereitet den Projektpartnern Sorgen.

„Wir sehen nicht nur einen steigenden Bedarf durch die wachsende Zahl von Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind. Vielmehr werden einige Mietverträge der rund zwanzig angemieteten Wohnungen auslaufen, da diese wegen Eigenbedarf gekündigt wurden“, blickt Goldbrunner besorgt in die Zukunft. „Wenn einige Menschen künftig wieder buchstäblich auf der Straße stehen, wäre das eine Katastrophe.“

Im Projekt „Alle wohnen“ mietet die Caritas die Wohnungen an und vermietet sie an die Zielgruppe weiter. „Das war bisher immer unkompliziert. Etwaige Vorbehalte der Vermieter gegenüber den Mietern konnten schnell ausgeräumt werden.“

Denn durch die aufsuchende Sozialbegleitung des Caritasverbandes werden die Mieterinnen und Mieter sowohl während des Einzugsprozesses als auch mindestens ein Jahr nach dem Einzug betreut.

„Wir suchen daher dringend weiteren Wohnraum für das Projekt, das sowohl Flüchtlinge als auch von akuter Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen aus Kevelaer im Blick hat. Wer also vermietbaren Wohnraum hat, ist herzlich eingeladen, sich mit uns in Verbindung zu setzen“, appelliert Goldbrunner an die Kevelaerer Bevölkerung. Weitere Informationen und Kontakt bei Antje Jäger vom Caritasverband Geldern-Kevelaer unter der Telefonnummer 02831 939588.

Gesucht werden auch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die bei der Begleitung der Geflüchteten wertvolle Unterstützung leisten können – sei es bei Arztbesuchen und Behördengängen oder beim Aufbau von Möbeln. Ansprechpartner ist Stefan Goldbrunner vom Caritas-Centrum Kevelaer unter der Telefonnummer 02832 9259300.