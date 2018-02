Ein Innungsbester wurde in Kevelaer ausgebildet

38 Elektroniker feierten mit der Elektro-Innung des Kreises Kleve in der Gaststätte „Zur Dorfschule“ in Keppeln den erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung. Die Elektro-Innung des Kreises Kleve sprach sie von den Pflichten der Lehrzeit los und erhob die Nachwuchshandwerker in den Gesellenstand.

Obermeister Gerhard Böcker begrüßte die Junggesellen, deren Eltern, Lebenspartner, die Ausbilder sowie die Ehrengäste herzlich und lud anschließend zu einem gemeinsamen Frühstück ein.

Zu den Gästen an diesem Morgen gehörte unter anderem Stefan Rouenhoff, MdB.

In seiner Festansprache gratulierte der CDU-Politiker den Junggesellen herzlich zu ihrer absolvierten Gesellenprüfung. Er freute sich mit den ehemaligen Auszubildenden, die sich qualifiziert und in den Prüfungen gute Leistungen erbracht haben.

Im Laufe seiner Ansprache forderte er die jungen Elektroniker auf, den eingeschlagenen Weg weiter zu gehen, die Vielfältigkeit der Fort- und Weiterbildung im Handwerk zu nutzen und sprach aufmunternd zu den jungen Gesellen: „Sie sind die nächste Generation des Handwerks, machen Sie was draus“.

Nach den Worten des Bundestagsmitgliedes sprach der Lehrlingswart der Elektro-Innung des Kreises Kleve, Heinrich Heckens jun. aus Kevelaer zu den bisherigen Auszubildenden

„Hiermit spreche ich Sie von den Pflichten, die Sie mit dem Abschluss Ihres Berufsausbildungsvertrages eingegangen sind, frei und erhebe Sie in den Gesellenstand“.

Nach dieser feierlichen Lossprechung überreichten die Vorsitzenden der Prüfungskommission, Jörg Weykamp aus Kleve und Josef Lomme aus Geldern gemeinsam mit Stefan Rouenhoff die Gesellenbriefe und Prüfungszeugnisse an die glücklichen Junggesellen. Als einer von drei Innungsbesten wurde zudem Robin Verbeten aus Weeze geehrt, der seine Ausbildung im Marienhospital Kevelaer absolviert hat.