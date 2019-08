Kevelaerer auf Kapellenplatz überfallen

Am Sonntag, 11. August 2019, gegen 23 Uhr, war ein 43-Jähriger aus Kevelaer zu Fuß auf dem Kapellenplatz in Richtung Hauptstraße unterwegs. Auf Höhe eines Cafés sprach ein Unbekannter den 43-Jährigen an und erkundigte sich nach einer Galerie in Kevelaer. Die beiden führten zunächst einen belanglosen Dialog, zwischendurch telefonierte der Unbekannte kurz. Nach dem Telefonat forderte er plötzlich Geld von dem Kevelaerer und gab an, ein Messer bei sich zu haben.

Zwar konnte der 43-Jährige kein Messer bei dem Täter ausmachen, trotzdem nahm er einen Geldschein aus seinem Portmonee, warf das Geld auf den Boden und flüchtete. Der Täter entfernte sich daraufhin in unbekannte Richtung. Der Kevelaerer beschreibt den Mann als circa zwischen 18 und 25 Jahre alt, sowie circa 160 bis 170cm groß. Er war von kräftiger, trainierter Statur. Der Mann hatte blonde, mit Gel hochgestylte Haare. Seine Augen waren blau. Er trug ein graues Kapuzenshirt, blaue Jeans und Turnschuhe. Er führte ein Herren-Fahrrad mit sich, es war wahrscheinlich schwarz und hatte Trekkingreifen.

Hinweise bitte an die Kripo Goch unter Tel. 02823-1080.