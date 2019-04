Pedelec und Werkzeug gestohlen

In der Zeit zwischen Dienstag, 18.15 Uhr, und Mittwoch, 10. April 201, 8 Uhr, drangen unbekannte Täter in die Garage eines Einfamilienhauses an der Nordstraße ein. Sie brachen das Garagentor auf und entwendeten ein hochwertiges schwarzes Pedelec.

In der Zeit zwischen Dienstag, 23.30 Uhr, und Mittwoch, 10. April, 8.40 Uhr, bauten unbekannte Täter an der Molkereistraße eine Seitenscheibe an einem gelben Mercedes Sprinter aus. Die Täter entwendeten aus dem Fahrzeug einen Bohrhammer, einen Trennschleifer sowie einen Multifunktionsschleifer. Der Transporter war in einer Grundstückseinfahrt geparkt.

Hinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.