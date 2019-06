Am Donnerstag, 13. Juni, zwischen 19.00 und 19.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer am Antwerpener Platz einen weißen Skoda Octavia an der linken Fahrzeugseite. Der Skoda war auf dem Parkplatz eines Supermarktes abgestellt. An der Beschädigung befand sich eine rote Farbe, die vom Fahrzeug des Unfallverursachers stammt. Dieser hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080.