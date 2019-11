Einbruch in Gärtnerei

Neuwertige LED-Lampen von erheblichem Wert haben Unbekannte bei einem Einbruch in einen Gartenbaubetrieb auf der van-Geystern-Straße erbeutet. Hierzu schlugen die Täter in der Nacht zu Sonntag, 17. November 2019, eine für den Abtransport geeignete in Fluchtrichtung liegende Scheibe eines Gewächshauses ein. Der Betriebsleiter hatte das Firmengelände noch am Sonntagabend bei einem Kontrollgang gegen 22 Uhr unversehrt vorgefunden und den Diebstahl morgens gegen 8 Uhr bemerkt.

Die Kripo Goch, Tel. 02823-1080, geht davon aus, dass zum Abtransport des Diebesgutes ein Fahrzeug benutzt worden sein muss und sucht jetzt Zeugen, die verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben.