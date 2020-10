Gold für Kevelaerer Unternehmen

Die Bemühungen haben sich gelohnt: Im Zuge seiner Nachhaltigkeitsoffensive und für die Gesundheit seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnte das Familienunternehmen vom Niederrhein nun erfolgreich den Gold-Standard des ADFC als fahrradfreundlicher Arbeitgeber erreichen.

MERA Tiernahrung ist das 100. Unternehmen in Deutschland, das diese Auszeichnung erhält. Neben einer gesicherten Abstellmöglichkeit und modernen Umkleideräumen bietet MERA seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit des E-Bike-Leasings und veranstaltet regelmäßig Radfahrevents. Um die Weiterentwicklung der Möglichkeiten und die Aufrechterhaltung des bestehenden Angebots, wie beispielsweise die Wartung der Servicebox, kümmert sich MERA Mitarbeiter und Radverkehrskoordinator Detlef Timmer.

Schritt in die Zukunft

Nach der Zertifizierung nach ZNU-Standard Nachhaltiger Wirtschaften und der Klimaneu­tralität durch die Teilnahme an der Initiative „ZNU goes Zero“ treibt MERA seine Nachhaltigkeitsoffensive weiter voran. Mit der Auszeichnung durch den ADFC als fahrradfreundlicher Arbeitgeber mit Gold-Standard geht MERA einen weiteren Schritt in eine nachhaltigere Zukunft.

„Wir haben diesen Sommer zum zweiten Mal unsere Aktion MEhr RAdeln durchgeführt und konnten dabei ein steigendes Interesse unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter feststellen“, erklärt Sigrid Krambeer, Marketingleiterin und Nachhaltigkeitsbeauftragte bei MERA Tiernahrung GmbH. „Das Engagement unserer Kolleginnen und Kollegen für die Umwelt und die eigene Fitness wollen wir langfristig fördern und unterstützen. Wir freuen uns sehr, dass es uns gleich im ersten Anlauf gelungen ist, als 100. Unternehmen deutschlandweit die ADFC Auszeichnung mit Gold-Standard zu erhalten.“

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei MERA haben seit 2019 die Möglichkeit, ein E-Bike oder Fahrrad über das Unternehmen zu leasen. MERA arbeitet hier von Beginn an mit einem lokalen Händler zusammen. Beim jährlichen Familienfest auf dem Betriebsgelände werden neben Testrädern auch Infomaterial zur Verfügung gestellt und Vorführungen angeboten.

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steht auf dem Firmengelände ein beleuchteter, überdachter und videoüberwachter Abstellplatz zur Verfügung, wo zudem eine Servicebox mit Werkzeug montiert ist. „Als Mitglied des ADFC Kreis Kleve war es für mich selbstverständlich, dass ich die Rolle des Radverkehrskoordinators bei MERA übernehme“, versichert Detlef Timmer, IT-Mitarbeiter bei MERA. „Die Kolleginnen und Kollegen können sich mit allen Fragen und Anliegen rund um das Thema Fahrrad bei MERA an mich wenden.

Bisher wird das Angebot sehr gut angenommen.“ Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die den Arbeitsweg mit dem Fahrrad bestreiten, dürfen sich zudem auf eine geräumige Umkleide und moderne Sanitäranlagen mit genügend Trockenmöglichkeiten freuen.

Weitere Infos finden sich unter: www.mera-petfood.com