Niersverband wurde ausgezeichnet

In diesem Jahr ist der Niersverband seit nunmehr 25 Jahren in Folge als Entsorgungsfachbetrieb für das Sammeln und Befördern von bestimmten Abfallarten, die im täglichen Klärbetrieb anfallen, zertifiziert. Aus diesem Anlass übergab Jörg Lacher (Geschäftsführer „bvse“-Entsorgergemeinschaft) auf der Kläranlage Mönchengladbach-Neuwerk eine Jubiläumsurkunde an den Niersverband, vertreten durch die Vorständin Sabine Brinkmann und den verantwortlichen Sachgebietsleiter aus dem Bereich Abwasser, Heinrich Hacks.

Anfallende Abfälle

Zu den Aufgaben des Niersverbands gehört die fachgerechte Entsorgung von allen im täglichen Betrieb anfallenden Abfällen. Dies sind hauptsächlich alle bei der Abwasserreinigung anfallen Stoffe (wie Klärschlamm, Sand oder sonstige Stoffe, die sich im Abwasser befinden), aber auch Mäh- und Abfischgut aus der Gewässerunterhaltung der Niers und sonstige Abfälle, wie z. B. Papier, Metalle und Kunststoffe.

Mit Hilfe eines eigenen Fuhrparks, bestehend aus 13 LKWs, werden die anfallenden Abfälle zu den jeweiligen Entsorgungsanlagen transportiert und dort fachgerecht entsorgt. Dabei ist der gesamte Entsorgungsprozess von der Beauftragung der Entsorgungsdienstleister, über die fachgerechte Organisation der einzelnen Transporte bis hin zu gesetzlich vorgeschriebenen Dokumentationen sämtlicher Entsorgungsvorgänge beim Niersverband, sehr umfangreich.

Zur Qualitätssicherung der beschriebenen Aufgaben hat sich der Niersverband schon früh entschlossen, sich als Entsorgungsfachbetrieb zertifizieren zu lassen.

Seit nun 25 Jahren ist der Niersverband Mitglied der von der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA) und der vom Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung (bvse) gegründeten und bundesweit anerkannten bvse-Entsorgergemeinschaft.

Jährliche Überwachungsprüfung

Erstmalig im Jahr 1998 hat sich der Niersverband von der bvse-Entsorgergemeinschaft nach den Regelungen der Entsorgungsfachbetriebeverordnung (EfbV) prüfen lassen und als erstes DWA-Mitglied aus dem Bereich der Abwasserunternehmen das Gütezeichen der DWA/bvse-Entsorgergemeinschaft für das Sammeln und Befördern von definierten Abfällen erhalten. Seitdem unterzieht sich der Niersverband einer jährlichen Überwachungsprüfung, die die gleichbleibende Qualität eines zertifizierten Entsorgungsfachbetriebes beurteilt.

Jörg Lacher (Geschäftsführer bvse-Entsorgergemeinschaft) bestätigte die gute Arbeit des Niersverbandes in diesem Bereich und sagte: „Mit dem Niersverband haben wir einen langjährigen und zuverlässigen Partner, der durch die zertifizierten Tätigkeiten zur fachgerechten Abfallentsorgung beiträgt.“

Sabine Brinkmann (Vorständin Niersverband) freute sich über die Auszeichnung und fügte hinzu: „Die Auszeichnung für 25 Jahre Gütezeichen für Entsorgung erfüllt mich mit großer Freude und Stolz. Sie ist eine Anerkennung für unser Engagement in der Qualität unserer Entsorgung. In Zeiten in denen die Aufbereitung von Abfällen und die Rückführung von einzelnen Stoffen in den Kreislauf immer wichtiger werden, ist es uns ein besonderes Anliegen, diese Aufgabe qualitativ und fachgerecht umzusetzen. Diese Auszeichnung bestärkt uns in unserem Bestreben weiterhin einen wertvollen Beitrag zur Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung zu leisten.“