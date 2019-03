Gladbach spielt in Kevelaer

Am Freitag, 5. April, gibt sich die Frauen-Bundesliga-Mannschaft von Borussia Mönchengladbach in Kevelaer die Ehre. Auf der Sportanlage Scholten findet ein Spiel zwischen den Frauen von Borussia Mönchengladbach und einer Auswahl-Mannschaft von VfR Warbeyen und SV Walbeck statt. Anpfiff ist um 19.30 Uhr.

Nach nur einem Jahr Abstinenz spielt Borussias Frauenmannschaft in dieser Spielzeit wieder in der höchsten Spielklasse des deutschen Damen-Fußballs, in der Allianz Frauen-Bundesliga. In der aktuellen Saison belegt Borussia jedoch abgeschlagen den letzten Platz. Aber die Truppe um Co-Trainer Sandro Scuderi nimmt aus jedem Bundesliga-Spiel jede Menge Erfahrung mit.

„Trotz der aktuellen sportlichen Situation, ist es für unser junges Team in jedem Spiel eine top Herausforderung, die ganz großen des Frauen-Fußballs ärgern zu wollen“, sagt Scuderi. „Die Spiele gegen VFL Wolfsburg, Bayern München oder Turbine Potsdam sind natürlich Highlights, die man nicht so schnell vergisst. Das Freundschaftsspiel in Kevelaer ist eine tolle Sache für den Frauen Fußball im Kreis Kleve“.

Zu verdanken haben die Fans die Begegnung den Verantwortlichen vom SV Walbeck in Person von Rolf Sturme und dem Ansprechpartner aus Warbeyen Sven Rickes, der sich mit den Kämpferherzen (eine Fußballgemeinschaft von SV Bedburg Hau und VfR Warbeyen) weit über der Region schon einen Namen gemacht hat.

„Obwohl beide Truppen ganz wichtige Punktspiele an dem Wochenende haben, war die Bereitschaft für dieses Freundschaftsspiel sehr groß“, ist Sandro Scuderi (auch gleichzeitig Sportlicher Koordinator beim KSV und Mitorganisator) sehr erfreut über die Zusagen beider Mannschaften.

Beide ranghöchsten Mannschaften aus dem Kreis Kleve spielen aktuell in der Niederrhein-Liga und haben unterschiedliche Ausgangssituationen.

VfR Warbeyen steht mit 24 Punkten auf einen sicheren 9. Platz und sollte nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Im Gegensatz dazu herrscht beim SV Walbeck mit 14 Punkten und einem 12. Platz noch Abstiegskampf.

Attraktiver Frauenfußball

„Die Bedeutung des Frauenfußballs steigt im Kreis Kleve von Jahr zu Jahr“, versichert sagt Daniel Heinrichs aus dem Senioren-Fußball-Vorstand des KSV. Er hat dieses Spiel mit organisiert und ist der Meinung: „Immer mehr Mädels finden den Weg zum Fußballplatz. Das sehen wir selbst hier in Kevelaer, wo wir im Spielbetrieb mit einer U15, U17 und einer Damenmannschaft sind. Mit diesem Spiel wollen wir jeden Fußballbegeisterten einladen, attraktiven Frauenfußball anzuschauen bzw. besser kennen zu lernen.“

Und natürlich freut sich jeder Verein, wenn man ihm unter die Arme greift. So bedankt sich der KSV beim Kevelaerer Blatt und EDEKA-Brüggemeier für die tatkräftige Unterstützung.