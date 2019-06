Erfolgsserie im Downhill

Vor einigen Monaten hat das KB bereits über den heute 16-jährigen Downhiller Steffen Smets aus Kevelaer berichtet. Inzwischen hat er einen weiteren nennenswerten Erfolg vorzuweisen.

Jedes Jahr treten Tausende begeisterte Downhiller beim ISX Downhill Cup in Winterberg an.

So war es nun auch wieder soweit. Der Kevelaerer Smets nahm in der Altersklasse U17 am Wettbewerb teil und trat gegen die besten Downhiller Deutschlands an.

Smets ging die Sache ruhig an und erzielte im Vorrennen den siebten Platz. Beim Hauptrennen verfehlte er dann mit 2,5 Sekunden Rückstand knapp den ersten Platz. Als Preis erhielt er einen Pokal und 40 Euro Prämie.

Insgesamt ist der Kevelaerer nun in Deutschlands Gesamtwertung der U17 weit nach oben gerutscht. Zurzeit befindet er sich auf Platz fünf. In naher Zukunft möchte Smets an den Europäischen Meisterschaften teilnehmen und sich damit für den World Cup 2020 qualifizieren.