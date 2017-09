KSV-Wasserball-Trainingslager 2017

Vom 10.09. bis 18.09.2017 fand das 21. niederrheinisch, sizilianische Wasserballtrainingslager statt. Auch wenn die Insel für die Kevelaerer ein vertrautes Fleckchen Erde geworden ist, scheint sportlich das Ende der Fahnenstange noch längst nicht erreicht. Das Konzept von Konditions- und Techniktraining täglich im Meer, lediglich bei schlechter Witterung, wie zeitweilig in diesem Jahr wegen zu starkem Wellengang, im Pool des Kalura Hotels, scheint immer noch genügend Wasserballer zu motivieren, sich diesen Strapazen zu unterwerfen.

Highlights waren in diesem Jahr drei Freundschaftsspiele gegen ein mittlerweile gut befreundetes Team aus Palermo. Donnerstag, den 14.9. kurz nach 17°° Uhr der erste Anpfiff. Zu Beginn des Spiels hatte der KSV keinen Zugriff auf das Spiel, schwamm vertanen Chancen hinterher, konnte die Begegnung immer noch ausgeglichen gestalten, bis dann in einer langen letzten Minute die Palermitaner das Spiel mit einem 12:10 für sich entschieden. Das zweite Spiel freitags konnte Palermo dann noch deutlicher mit einem 14:11 für sich entscheiden. Zu allem Überfluss schoss der ausgeliehene KSV-Neuling Holger Hein dann noch sein erstes internationales, das letzte Tor gegen den KSV. Am Samstag, 16.9.17, das dritte Spiel, in dem sich die Palermitaner dann noch mal deutlich gegenüber dem KSV steigern konnten. Die Marienstädter waren mittlerweile auch durch die Beanspruchung der Trainingslageranforderungen geschwächt, hatten wenig entgegen zu setzen. Nach dem zweiten Viertel wurde entschieden, die Mannschaften zu mischen, um die Begegnung weiterhin spannend zu gestalten. Anschließend resumierte Ralf van Mill: „Spannende, gute Spiele und jahrelange Wasserballfreundschaft, die sich zu pflegen lohnt“.

Auch im 21. sizilianischen Trainingslager stimmten die Rahmenbedingungen: hervorragende sizilianische Küche, abends oft begleitet durch filigrane Klänge live am Piano, stets Unterstützung bei jeglichen Belangen durch das Kalura Hotel.

Das Begleitprogramm bestand aus Rennrad fahren in der Madonie, Museumsbesuch und Stadtrund gang durch Pollina, Bergdorf, sowie einer Besteigung des Rocca di Cefalu mit anschließendem Stadtbummel.