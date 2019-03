Wiesenzauber und Sterntaler haben gut lachen

Zum 14. Mal übergab der Verein Jugendzahnpflege im Kreis Kleve e.V. das Zertifikat „Zahngesunder Kindergarten“ an Kindereinrichtungen im südlichen Kreisgebiet, die sich im Vorjahr gemeinsam mit den Kindern, Eltern, Prophylaxehelferinnen des Vereins und den Patenzahnärzten besonders für die Zahnpflege eingesetzt haben.

Viele Kindergärten erhalten das Zertifikat schon seit vielen Jahren und zeigen damit, wie wichtig sie die Thematik Zahnpflege nehmen.

Für dieses Engagement wurden die Einrichtungen nun für den zurückliegenden Zeitraum 2018 ausgezeichnet.

Gespannt warteten die Vorschulkinder aus den 17 Kindertagesstätten im Herzogtheater in Geldern auf ihre Zertifikate. Dabei wechselten 17 coole, bunte Swing-Roller den Besitzer. Mit diesen coolen Fahrzeugen können die Kinder nun den Frühling begrüßen und mit einem strahlenden Lächeln die Sonne hervorlocken, denn mit gesunden Zähnen haben die Kinder „gut lachen“.

Das nächste Etappenziel „Gesunde Zähne 2019“ haben die Kinder schon in Sichtweite. Durch das gemeinsame Engagement der Erzieherinnen in den Einrichtungen und der Eltern zu Hause ist die Zahnprophylaxe für die Jungen und Mädchen in den zertifizieren Einrichtungen eine Selbstverständlichkeit geworden und gehört wie die sonstige Körperpflege zur Routine. Auch 2019 wird der Verein Jugendzahnpflege gemeinsam mit den Erzieherinnen/Erziehern und Eltern weiterhin alles dafür tun, dass die Zähne der Kinder im Kindergartenalter (und darüber hinaus) möglichst kariesfrei bleiben.

Für die Erreichung des Zertifikates „Zahngesunder Kindergarten“ haben die Erzieherinnen gemeinsam mit den Kindern und Eltern einiges getan. Neben der Beherrschung der richtigen Zahnputztechnik ist auch die gründliche Reinigung der Zähne mit einer dem Alter des Kindes entsprechenden, fluoridhaltigen Zahnpasta wichtig.

Unter den Preisträgern des „Zahngesunden Kindergartens“ waren die Einrichtungen „Wiesenzauber“ aus Kevelaer und die Kindertagestätte „Sterntaler“ Winnekendonk. Im Rahmen der Auszeichnung erhielten die Kindereinrichtungen jeweils eine Zertifizierungsurkunde, 200 Euro, Zahnpastatuben für jede Gruppe und einen coolen Swing-Roller.

Die Urkunden und Präsente wurden durch Dr. Martina Scherbaum als Geschäftsführende Vereinsvorsitzende gemeinsam mit Dennis Kodelka (AOK Rheinland/Hamburg) als Vertreterin der gesetzlichen Krankenkassen und den Mitarbeiterinnen des Vereins Jugendzahnpflege im Kreis Kleve e.V. Anja Groß und Angela Jaron überreicht.

Zuckerfreier Bouns

Für die Kinder gab es noch einen zuckerfreien Bonus, weil ohne sie eine Zertifizierung zum „Zahngesunden Kindergarten“ nicht möglich wäre. Sie konnten sich zum Abschluss der Auszeichnungsveranstaltung über den Kinofilm „Biene Maja – Die Honigspiele“ freuen.