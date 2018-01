Am Dienstag, 30. Januar 2018, zwischen 5.45 und 16.10 Uhr entwendeten unbekannte Täter an der Ladestraße einen roten VW Passat mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-JY601. Das Fahrzeug war auf dem Pendlerparkplatz am Bahngleis abgestellt.

Hinweise zu verdächtigen Personen erbittet die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.