Das Kreisdekanat Kleve lädt wieder herzlich zur konstituierenden Sitzung der Kreisdekanatsversammlung am Donnerstag, 28. Juni, um 19.30 Uhr ins Priesterhaus, Kapellenplatz 35, ein. An diesem Abend stehen unter anderem die Themen „Kulturwandel“, Gedanken des Weihbischofs zum Prozess des Kulturwandels, diverse Wahlen, Informationen zu verschiedenen Aktionen und Angeboten auf dem Programm.

Im November 2017 wurden die Räte in den Pfarrgemeinden des Kreisdekanates Kleve neu gewählt und haben mittlerweile ihre Arbeit aufgenommen. Viele (neue) Ehrenamtliche haben sich (wieder) bereit erklärt, neben den hauptamtlich Tätigen Verantwortung für die Gestaltung kirchlichen Lebens in ihrer Pfarrgemeinde zu übernehmen. In den nächsten Wochen konstituieren sich jetzt die Gremien der Mitverantwortung auf der mittleren Ebene und in der Diözese.

Hierzu gehören die neuen und noch amtierenden Vorsitzenden der Pfarreiräte bzw. des Rates der Seelsorgeeinheit.

Darüber hinaus gehören der Kreisdekanatsversammlung die Dechanten und weitere Seelsorger aus den Dekanaten Emmerich, Geldern, Goch und Kleve an. Außerdem der Weihbischof sowie Vertreter des Kreisdekanates im Diözesanrat, im Kirchensteuerrat und im Kreiskomitee der Katholiken.

Im Bistum Münster hat man sich auf den Weg eines „Kulturwandels“ gemacht. „Kirche ist, was man draus macht“, erklärt Weihbischof Rolf Lohmann. „Darum ist es uns wichtig, künftig stärker als bisher eine Kultur der Beziehung im Geiste Jesu zu fördern. Das möchten wir natürlich auch nach innen und außen erlebbar machen.“ Es besteht im Anschluss die Möglichkeit zum Gedankenaustausch mit dem Weihbischof Rolf Lohmann.

Die Kreisdekanatsversammlung dient der Unterstützung und dem Aufbau von lebendigen Gemeinden und ist Plattform für verschiedene Themen, die die Kreisdekanatsebene betreffen.

Wichtig sind in erster Linie der gegenseitige Austausch sowie die Weitergabe von Informationen und Inhalten von der Bistumsebene zur Pfarrgemeinde, aber auch von der Pfarrgemeinde zur Bistumsebene. Somit hat die Kreisdekanatsversammlung eine wichtige „Drehscheiben-Funktion“.