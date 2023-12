St. Marien sucht Sternsinger

Funkelnde Kronen, königliche Gewänder und den Stern in der Hand: Das sind die Sternsinger! Unter Motto „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“ ziehen sie im Jahr 2024 von Haus zu Haus, sammeln Spenden und bringen den Segen.

Alle Interessierten Kinder und Jugendliche sind zum Vortreffen am 02. Januar 2024 um 17:30 Uhr am Basilika-Parkplatz vor dem grauen Tor eingeladen. Dort wird das Sternsingerlied einstudiert, werden die Gruppen eingeteilt und die Kostüme verteilt.

Die Aktion selbst findet jeweils am 05. und 06. Januar statt und wird am 07. Januar mit einem gemeinsamen Gottesdienst abgeschlossen. Für den kleinen und großen Hunger zwischendurch ist an den Tagen wie immer gesorgt.

Wer am Tag des Vortreffens nicht kann bzw. noch Fragen hat, wendet sich an sternsinger-kevelaer@web.de.