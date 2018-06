Der Kreisverband Kleve für Heimatpflege koordiniert wieder den bundesweit organisierten „Tag der offenen Gartentür.“ Vorsitzender Hans Gerd Kersten und der stellvertretende Vorsitzende Josef Jörissen stellten die teilnehmenden Gärten im Kreis vor. Eingeladen hatten Dr. Daniela Dienst-Loth und ihr Ehemann Stefan Loth in ihren Bienengarten, mit dem sie ebenfalls an dem Aktionstag teilnehmen werden.



Der Kreisverband Kleve für Heimatpflege koordiniert wieder den bundesweit organisierten „Tag der offenen Gartentür.“ Vorsitzender Hans Gerd Kersten und der stellvertretende Vorsitzende Josef Jörissen stellten die teilnehmenden Gärten im Kreis vor. Eingeladen hatten Dr. Daniela Dienst-Loth und ihr Ehemann Stefan Loth in ihren Bienengarten, mit dem sie ebenfalls an dem Aktionstag teilnehmen werden.

In diesem Jahr richtet der Kreisverband für Heimatpflege sein besonderes Augenmerk auf die Vorgärten, die in vielen Fällen immer naturferner werden. „Wir erleben heute viel zu häufig, statt Blumen und Sträuchern in den Gärten nur noch Tristesse und Lebensfeindlichkeit“, bedauer…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.