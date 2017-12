Auf der 20. Landestagung der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU NRW (MIT NRW) in Troisdorf wurde der Kevelaerer Dr. Frank Wackers für den MIT-Kreisverband Kleve mit einem guten Ergebnis wieder in den Landesvorstand gewählt.

Die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung ist eine Gliederung der CDU und versteht sich als Mittler zu Handel, Handwerk, freien Berufen, leitenden Angestellten in Wirtschaft und Verwaltung und denjenigen, die sich dem Mittelstand zugehörig fühlen.

Neben den Wahlen des Landesvorstandes, bei denen NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst als MIT-Landesvorsitzender bestätigt wurde, stand bei der Landestagung die Zukunft der nordrhein-westfälischen Wirtschaftspolitik im Mittelpunkt. Erstmals in seinem neuen Amt als Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen besuchte Armin Laschet den Kongress. In seinem Grußwort wies er darauf hin, dass Nordrhein-Westfalen zum ersten Mal seit 1973 wieder einen Haushalt ohne Schulden einbringe. Nordrhein-Westfalen brauche weniger Belastung, weniger Bürokratie und mehr Freiheiten für Unternehmer und Selbständige. Hauptthema der 20. Landestagung der MIT NRW waren die Herausforderungen der Digitalisierung für Mittelstand und Handwerk sowie die wirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa.

Dr. Frank Wackers wird sich im künftigen Landesvorstand der Mittelstandsvereinigung für die Interessen des Handwerks und des ländlichen Raums einsetzen.