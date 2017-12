Info-Veranstaltung Do. 14.12.2017 um 18:30 Uhr im Rathaus

Die Stadtverwaltung Kevelaer möchte frühzeitig im Rahmen einer öffentlichen Informationsveranstaltung am Donnerstag, 14.12.2017 um 18.30 Uhr im Ratssaal des Rathauses, 2.OG, über den aktuellen Planungsstand und die neuesten Entwicklungen auf der Hüls informieren. Was genau ist eigentlich auf der Hüls geplant, was sind die Ziele des gesamten Projektes, welche Impulse werden erwartet und wie geht es konkret im neuen Jahr weiter. Das alles sind Themen, die viele Bürgerinnen und Bürger bewegen. Die Verantwortlichen der Stadt stehen heute Abend sehr gerne für offene Fragen und einen Austausch mit der Bürgerschaft und den angrenzenden Nachbarn zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.