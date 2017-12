Am Samstag, 9. Dezember 2017, fand die Prüfung der Höhensicherungseinheit des Löschzuges Twisteden statt. Alle acht Teilnehmer haben die ihnen gestellten Aufgaben und Prüfungen, die den ganzen Tag über dauerten, mit Bravour bestanden.

Es wurden zwei Einsatzübungen simuliert, die durch die Teilnehmer als Team abgearbeitet

werden mussten. Ebenso galt es die erlernten Fähigkeiten in kleinen Kurzprüfungen durch die Prüfungskomission abzuarbeiten. Mögliche Einsatzszenarien für die nun entstandene Einheit sind beispielsweise:

– Hilflose/Verletzte Person in der Höhe

– Hilflose/Verletzte Person in der Tiefe

– Tier in Notlage (z.B. Güllegrube etc.)

– Technische Hilfeleistung im absturzgefährdeten Bereich

– Brandbekämpfung im absturzgefährdeten Bereich

– Unterstützung des Rettungsdienstes zum Patiententransport aus Höhen und Tiefen

– Unterstützung anderen Feuerwehreinheiten des Kreisgebietes in Höhen und Tiefen

Die vorgenannten Einsatzbeispiele können durch diverse Einsatzgebiete in Höhen und Tiefen erweitert und ergänzt werden. Die höchsten derzeit im Kreisgebiet installierten

Windkraftanlagen sind damit im Bereich der Möglichkeiten. Das derzeit vorgehaltene Equipment der Einheit erlaubt Arbeiten bis zu einer Höhe / Tiefe von 150 Metern.