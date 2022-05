Kevelaer fährt Fahrrad für den Klimaschutz

In diesem Jahr nimmt der Kreis Kleve wieder an der Aktion „Stadtradeln“ teil. Vom 23. Mai bis zum 12. Juni 2022 setzen sich 16 zugehörige Städte und Gemeinden für Radförderung und Klimaschutz ein. Alle, die in der Wallfahrtsstadt Kevelaer wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen, können bei der Aktion mitmachen. Beim „Stadtradeln“ geht es darum, 21 Tage lang möglichst viele Kilometer im Alltag mit dem Fahrrad zu sammeln und damit für seine Stadt beim Wettbewerb mitzumachen.

Egal ob Arbeits- oder Schulweg, Alltagserledigungen oder der Weg zur nächsten Eisdiele: Jeder Kilometer mit dem Fahrrad zählt. Im vergangenen Jahr haben für Kevelaer 291 Radelnde insgesamt 68.301 Kilometer gesammelt und damit den Rekord aus dem Vor- jahr geknackt. „Beim Wettbewerb Stadtradeln geht es in erster Linie um den Spaß am Fahrradfahren und darum, möglichst viele Menschen für den Umstieg auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen. Wenn wir das bei einigen Teilnehmenden schaffen, leisten wir schon einen großen Beitrag zum Klimaschutz“, freut sich Lea Heuvelmann, Klimaschutzbeauftragte der Wallfahrtsstadt Kevelaer, auf den Wettbewerb.

Organisiert wird die Aktion durch die „Klima.Partner“ im Kreis Kleve, die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve und den ADFC. Sie läuft in diesem Jahr unter dem Motto „Kilometer für Kilometer Geld sparen“. Denn neben der CO2-Vermeidung können bei einem Umstieg vom Auto auf das Fahrrad – ganz besonders mit Blick auf die aktuellen Kraftstoffpreise – Kosten gespart werden.