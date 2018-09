Ihr absolutes Traumhochzeitswochenende erlebten Sabrina und Daniel Brünkmans aus Kevelaer. Denn gleich zweimal in Folge, am Freitag auf dem Standesamt und in der Schloss-Kirche auf Kalbeck, trat das Brautpaar vor den Traualtar und versprach sich die Ehe.

„Ja, die Probezeit hat tatsächlich ein Ende, jetzt haben wir uns endlich getraut“, sagt das glücklich strahlende Brautpaar. Ein Glück, das vor fast 13 Jahren während der Hubertuskirmes auf Keylaer seinen Anfang nahm. Hier kamen sich die in Weeze aufgewachsene Sabrina Geurtz und der Kevelaerer Daniel Brünkmans während der 1980er Jahre Party im Gespräch näher.

Nur einen Monat später, „es war der 11.12.2005“, erinnert sich die 33-jährige Braut noch genau, traf Amors Pfeil beide Herzen gleichzeitig. „Unsere Vorstellungen, Charakterzüge und Interessen stellten sich schnell als identisc…

