Einbruchversuche an der Twistedener Straße und Kroatenstraße

In der Zeit zwischen Dienstag, 16.30 Uhr, und Donnerstag, 14. Februar 2019, 7.15 Uhr, versuchten unbekannte Täter in das Gebäude einer Jugendhilfsorganisation an der Twistedener Straße einzudringen. Sie hebelten an einer Glastür an der Gebäudeseite, die Tür hielt jedoch stand. Auch an einem zweiten Gebäude der Hilfsorganisation an der Kroatenstraße gab es einen Einbruchsversuch: In der Zeit zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 14. Februar 2019, 7.30 Uhr, hebelten unbekannte Täter an der Eingangstür des Gebäudes. Auch diese Tür konnte nicht geöffnet werden, so dass die Täter ohne Beute flüchteten.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen erbittet die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.