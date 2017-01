Am Donnerstag, 26.01.2016, zwischen 7.30 und 18.15 Uhr schlugen unbekannte Täter die Terrassentür einer Doppelhaushälfte an der Kevelaerer Straße in Winnekendonk ein. Sie öffneten dann die Tür und gelangten so ins Haus. Im Gebäude durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten zwei Armbanduhren und eine Spardose. Hinweise zu verdächtigen Personen erbittet die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.