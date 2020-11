Kevelaererin in Motorradunfall verwickelt

Am Samstag, 31. Oktober 2020, gegen 14.30 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Neusser mit seinem Motorrad die Landstraße l361 – aus Richtung Korschenbroich kommend in Richtung Schiefbahn. Vor der Ampel L361 / Bundesstraße hatte sich ein längerer Rückstau gebildet. An der Einmündung L361 / Büttgerwald ließen die wartenden PKW eine Lücke, damit ein Teleskoplader die L361 von rechts nach links queren konnte. Der Teleskoplader wurde von einer 21-Jährigen aus Kevelaer geführt.

Während der Teleskoplader über die L361 fuhr, scherte der Motorradfahrer am Ende des Rückstaus aus und fuhr links an der wartenden Schlange vorbei. Im Einmündungsbereich L361 / Büttgerwald kam es dann zum Zusammenstoß zwischen dem Motorrad und dem querenden Teleskoplader. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.