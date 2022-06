Unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag (20. Juni 2022) in einen Lagerraum eingedrungen, der sich in einem Innenhof mit Zugang über die Römerstraße befindet. Sie öffneten eine Metalltür gewaltsam, um sich Zutritt in das Lager zu verschaffen. Entwendet wurde diverses Werkzeug. Zeugenhinweise in dem Zusammenhang nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen.