PKW überschlägt sich bei Verkehrsunfall

Am Dienstag, 2. Juli 2019, gegen 3.30 Uhr fuhr eine 49-jährige Frau aus Emmerich in einem Audi A4 auf der Straße Et Grotendonk von Uedem in Richtung Kevelaer. Als sie die Kreuzung Schloß-Wissener-Straße geradeaus überquerte, stieß sie mit einem von links kommenden Honda Jazz zusammen. In dem Honda war ein 50-jähriger Mann aus Kevelaer auf der vorfahrtsberechtigten Schloß-Wissener-Straße in Richtung Weeze unterwegs.

Der Honda überschlug sich und blieb auf dem Dach in einem Grünstreifen liegen. Der Audi schleuderte in ein angrenzendes Maisfeld. Die 49-Jährige und der 50-Jährige verletzten sich leicht. Beide wurden mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.