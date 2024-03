Geparktes Fahrzeug beschädigt

In Kevelaer wurde am Samstag, 16. März 2024, in der Zeit von 12:20 Uhr bis 13 Uhr ein grauer VW Passat Variant (Kombi) beschädigt, der auf einem Parkplatz eines Discounters an der Straße Am Schleußgraben abgestellt war. Die Fahrerin stellte nach dem Einkauf am hinteren linken Kotflügel eine Beschädigung fest. Ein Fahrzeug, welches den Unfall verursacht haben könnte, wurde vor Ort nicht mehr angetroffen.

In diesem Fall von Verkehrsunfallflucht ermittelt das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern und sucht jetzt Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder etwas zum flüchtigen Fahrzeug sagen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250.