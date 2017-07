Einbruch in Garage

In der Zeit zwischen Freitag, 12 Uhr, und Samstag, 22. Juli 2017, 9 Uhr, kletterten unbekannte Täter an der Rühlenstraße in Winnekendonk auf ein Garagendach. Die Garage ist der Anbau eines Einfamilienhauses. Die Täter deckten mehrere Dachziegel ab und rissen die Dachfolie auf. Anschließend drangen sie in den Nebenraum der Garage ein. Die Täter brachen ihr weiteres Tatvorhaben ab und flüchteten ohne Beute durch ein Fenster.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.