Garage beschädigt

Am Freitag, 6. Dezember 2019, zwischen 6 Uhr und 15.10 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer das Vordach einer Garage an der Marienstraße. Bei dem Unfall wurde die Holzkonstruktion des Vordaches sowie das Mauerwerk erheblich beschädigt. Aufgrund der Schadenshöhe liegt die Vermutung nahe, dass ein LKW oder ein Fahrzeug mit Aufbau versucht hat, in der Sackgasse zu wenden und beim Rangieren das Vordach demolierte. Fahrzeugteile des Verursachers blieben an der Unfallstelle zurück, allerdings entfernte sich dieser, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Tel. 02823-1080.