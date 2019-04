Am Sonntag, 7. April, lockte die Reihe „Kultur im Priesterhaus“ immerhin einen Kreis von gut 40 Gästen in den großen Saal des Priesterhauses. Dort wollten sie hören, welche klugen Gedanken und Anregungen der theologische Referent der Wallfahrt, Bastian Rütten, in seinem neuen spirituellen Werk „Segenszeiten“ zusammengetragen hatte.