Neue Auszubildende bei der Wallfahrtsstadt

Am 1. August 2022 begrüßten Personalleiter Werner Barz und die Jugend- und Auszubildendenvertreterin, Anna Lena Müller, die neuen Auszubildenden sowie Praktikantinnen und Praktikanten der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Sie wünschten den Nachwuchskräften auch im Namen des Bürgermeisters, Dr. Dominik Pichler, der an diesem Tag leider verhindert war, einen guten Start und viel Erfolg für das Berufsleben.

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer bildet in bis zu 14 verschiedenen Ausbildungsberufen innerhalb der Stadtverwaltung sowie in ihren Einrichtungen und bei den Stadtwerken Kevelaer aus. Die ausgeschriebenen Ausbildungsplätze variieren dabei von Jahr zu Jahr. Alle Ausbildungsberufe der Stadtverwaltung können Interessierte auf der Homepage der Wallfahrtsstadt Kevelaer (www.kevelaer.de) in der Rubrik „Ausbildung und Studium“ einsehen.

Die Ausbildungsstellen für das Jahr 2023 werden Ende August ausgeschrieben. Alle Stellenausschreibungen werden auf der Homepage der Stadt Kevelaer veröffentlicht. Interessierte können über den Newsletter der Wallfahrtsstadt auch die Rubrik „Stellenangebote“ abonnieren. Bewerbungen sind nach Veröffentlichung über das Online-Bewerbungsportal möglich.

Das sind die Azubis

Ihre Ausbildung gestartet haben: Laura Behet, Auszubildende zur Verwaltungswirtin (zunächst Abt. „Bürgerbüro“ – fehlt auf dem Bild); Nell Falkenstein, Auszubildende zur Verwaltungswirtin (zunächst Abt. „Finanzen und Steuern“); Sebastian Laux, Auszubildender zum Bauzeichner, Fachrichtung Tief-, Straßen- und Landschaftsbau (Stadtwerke, Abt. „Technik“); Maren Lörcks, Anerkennungsjahrpraktikantin in der städt. Kindertageseinrichtung „Spatzennest am Keysershof“ im Rahmen der Ausbildung zur staatl. anerkannten Erzieherin; Niklas Zaß, Anerkennungsjahrpraktikant in der städt. Kindertageseinrichtung „Spatzennest am Keysershof“ im Rahmen der Ausbildung zum staatl. anerkannten Erzieher; Jesse Wieggers, Praktikant des Bildungsganges Fachoberschule für Gesundheit und Soziales (FOS-Praktikum) in der städt. Kindertageseinrichtung „Spatzennest am Keysershof“; Jakob Tauchmann, Auszubildender zum Fachinformatiker, Fachrichtung Systemintegration (Abt. „Zentrale Dienste“, IT-Bereich); Tim Sundermeyer, ab 1. September duales Studium „Verwaltungsinformatik“ – Bachelor of Arts (Abt. „Zentrale Dienste“).